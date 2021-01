Governo Biden avisa: Bolsonaro fez Brasil sair das prioridades e ficar em último lugar na fila

A porta-voz do governo Biden, Jen Psaki, afirmou em sua primeira entrevista que Bolsonaro condenou o Brasil ao último lugar na fila das relações dos EUA: não há data para conversa de Biden com Bolsonaro. O governo brasileiro sofre retaliações dos EUA, China e Índia pelas bravatas e provocações de Bolsonaro edit

247 - Em sua primeira entrevista coletiva como porta-voz do governo de Joe Biden, a secretária de imprensa Jen Psaki indicou nesta quarta-feira (20) que Jair Bolsonaro fará o Brasil pagar um alto preço por suas bravatas. O Brasil não será uma prioridade para os Estados Unidos nesse início de mandato do democrata e vai para o fim da fila.

Em reposta a uma pergunta da jornalista Raquel Krähenbühl da Globo News, sobre uma eventual conversa de Biden com Bolsonaro, Psaki afirmou: “Não há data para conversas com o Brasil”.De acordo com informações de O Globo , Biden tem planos de ligar para vários líderes mundiais nos próximos dias, mas o brasileiro não será uma prioridade.

As ações e provocações de Bolsonaro na arena internacional como aliado subserviente de Donald Trump cobra um preço alto ao Brasil: o país sofre retaliações dos EUA, China e Índia e sequer consegue importar insumos para produção de vacina.

Isolado no mundo, Bolsonaro condena o Brasil a se tornar o maior desastre global na pandemia.

