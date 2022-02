Bolsonaro usa lema fascista junto ao "irmão" Orbán, ditador da Hungria

Bolsonaro ainda mentiu dizendo que "não existe" destruição da Amazônia e que "coincidência ou não" fez com que Putin tirasse parte das tropas na fronteira edit

Portal Fórum - À vontade ao lado do ditador da Hungria, Viktor Orbán, a quem chamou de "irmão", Jair Bolsonaro (PL) repetiu o tema fascista sobre "Deus, Pátria, Família", acrescentando liberdade, em seu discurso de recepção no país. As palavras usadas pelo fascismo italiano foram importadas para o Brasil pela Ação Integralista e também foi usada pela Ditadura de Salazar em Portugal, que durou de 1933 a 1974.

"É uma satisfação muito grande estar na Hungria. Considero seu país nosso pequeno grande irmão. Pequeno se levarmos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais. E grande pelos valores que nós representamos, que pode ser resumido em quatro palavras: Deus, Pátria, Família e Liberdade", disse Bolsonaro.

O brasileiro ainda enfatizou a "defesa da família bem estruturada", que "faz com que a sociedade se torne sadia".

"Comungamos também da defesa da família com muita ênfase. Uma família bem estruturada ela faz com que a sua respectiva sociedade seja sadia. Não devemos perder esse foco", afirmou.

