Brasil ignora eleições e seguirá reconhecendo Guaidó como "presidente da Venezuela"

O governo brasileiro não reconhece as eleições parlamentares da Venezuela realizadas no último domingo. Mesmo que Juan Guaidó não seja mais deputado e não exerça nenhum cargo eletivo no país, ele continuará sendo reconhecido pelo Itamaraty como "presidente" do país sul-americano

247 - O governo brasileiro continuará reconhecendo Juan Guaidó como presidente autoproclamado da .Venezuela, mesmo após a posse da nova Assembleia Nacional, programada para em 5 de janeiro. Nessa data, Guaidó, que boicotou a eleição, deixará de ser deputado.

As forças políticas que apoiam o governo do presidente Nicolás Maduro venceram as eleições do último domingo (6)

O Brasil, seguindo a posição dos Estados Unidos e de alguns governos de direita da América Latina e Europa, não reconhece essas eleições como válidas.

Juan Guaidó continua considerando-se "presidente encarregado", na condição de chefe do Poder Legislativolíder oposicionista reivindica ocupar o lugar do ditador, condição que perdeu ao não participar das eleições parlamentares do último domingo.

Informações do Painel da Folha de S.Paulo

