Brasileira faz um pedido especial no Muro das Lamentações, em Jerusalém: “#forabozo!!!”

247 - A designer, produtora e ativista ambiental brasileira Márcia Halfim, que está em Israel, fez um pedido inusitado no Muro das Lamentações, em Jerusalém. É tradicional que as pessoas façam um pedido quando lá vão, enfiando um bilhete com seu pedido nas frestas do muro. O pedido de Halfim foi pelo que considera uma benção coletiva: "#foraBolsonaro".

"Sempre que venho a Israel, faço questão de depositar no muro, em Jerusalém, os meus desejos mais profundos. Acho que meu gesto, nesse caso, expressa desejos profundos de muitos brasileiros!", disse Márcia à coluna de Ancelmo Gois em O Globo.

O Muro das Lamentações é o único vestígio do antigo Templo de Herodes, erguido por Herodes, o Grande no lugar do Templo de Jerusalém inicial. É a parte que restou de um muro de arrimo que servia de sustentação para uma das paredes do edifício principal. O templo foi destruído pelo general Tito, que depois se tornaria imperador romano, no ano de 70. Muitos fiéis judeus e pessoas de diversas religiões e nacionalidades obedecem à tradição de depositar seus desejos por escrito na parede do muro.

