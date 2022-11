Caçador morre atingido por disparo de rifle supostamente dado por seu cão

No momento do acidente, a vítima estaria colocando suprimentos no porta-malas após a caça. edit

247 - Um caçador morreu ao ser atingido por um tiro de uma arma que teria sido disparada, supostamente, pelo cachorro dele. O caso ocorreu na província de Samsun, na Turquia, e foi divulgado no domingo (27) pela mídia local. As informações são do portal UOL.

Segundo o jornal turco Vitrin Haber, Ozgur Gevrekoglu, 32, havia saído para caçar com um amigo, K.G., em uma região de pântano.

No momento do acidente, a vítima estaria colocando suprimentos no porta-malas após a caça.

Com a movimentação, o cão de Ozgur teria pulado nas costas de K.G., acionando o gatilho da espingarda pendurada nas costas do homem. A vítima foi atingida e morreu no local. O corpo dele passou por uma perícia.

