Canadá anuncia programa com bancos para fomentar 'empreendedorismo negro'

Sputnik - O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou um programa de US$ 168 milhões, cerca de R$ 900 milhões na cotação desta terça-feira (9), para fomentar o empreendedorismo negro.

"Posso anunciar que o governo do Canadá, em parceria com bancos canadenses, está investindo cerca de C$ 221 milhões [R$ 900 milhões] para lançar o primeiro Programa de Empreendedorismo Negro do Canadá", disse Trudeau em Toronto.

Como parte da iniciativa, o governo distribuirá US$ 70 milhões, cerca de R$ 370 milhões na cotação desta terça-feira (9), para ajudar empresários negros afetados pela pandemia de Covid-19 e outros empreendedores em busca de expandir seus negócios.

Com repetidos episódios de racismo e violência policial na América do Norte, especialmente nos Estados Unidos, Trudeau já reconheceu diversas vezes o racismo estrutural do Canadá e prometeu enfrentar as preocupações da população negra de seu país.

