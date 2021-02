Canadá classifica grupo trumpista Proud Boys como "terrorista" e extrema direita começa a ser colocada na ilegalidade

247 - O governo do Canadá classificou, nesta quarta-feira (3), o grupo extremista americano Proud Boys como uma entidade terrorista. A organização é apontada como uma das responsáveis pela invasão do Congresso dos Estados Unidos, no começo de janeiro, quando apoiadores do então presidente Donald Trump insistiam em não reconhecer a vitória de Joe Biden na eleição presidencial, em novembro. A decisão do Canadá pode ser o início de uma nova era, com a extrema direita sendo posta na ilegalidade.

Pelo menos cinco membros dos Proud Boys foram acusados, nos EUA, de participar da invasão.

Em comunicado, o Ministério da Segurança Pública canadense chamou os Proud Boys de "organização neo-fascista". A pasta afirmou que o grupo teve "um papel fundamental para a insurreição no Capitólio dos EUA".

"O grupo e seus membros encorajaram abertamente, planejaram e conduziram atividades violentas contra aqueles que eles percebem como opostos à sua ideologia e crenças políticas", disse.

Nessa quarta-feira (3), o Departamento de Justiça dos EUA prendeu um importante membro do grupo de extrema direita Proud Boys. O Judiciário americano acusou Ethan Nordean, de 30 anos, de ter participado do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro.

Líder do grupo, Enrique Tarrio, ex-informante do governo americano, teve sua prisão preventiva decretada no fim do mês passado.

