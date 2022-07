Casal Zelensky causa polêmica ao posar para a Vogue em meio a escombros

Apoie o 247

Sputnik – O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, e sua esposa, Olena Zelenska, causaram polêmica ao posar para um ensaio fotográfico da revista americana de moda Vogue.

A publicação escolheu a primeira-dama ucraniana para a capa de sua edição de outubro, com uma reportagem intitulada "Um Retrato de Coragem: a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska".

Porém, as fotos tiradas em meio a escombros despertaram críticas na internet. Olena aparece maquiada e bem-vestida e, em algumas fotos, acompanhada do marido como um casal de modelos. Em entrevista à publicação, a primeira-dama diz que os últimos meses "foram os mais horríveis" de sua vida.

Um dos cenários escolhidos para as fotos foram as ruínas do aeroporto internacional de Kiev. Outra foto foi tirada no Parlamento vazio, com barricadas feitas de sacos de areia ao fundo. Entre outras coisas, a dupla foi acusada de narcisismo e falta de respeito às vítimas do conflito.

