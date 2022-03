Chancelaria russa diz que Crimeia é assunto encerrado

Apoie o 247

Sputnik - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia (MRE) afirmou que o futuro da Crimeia será sempre com a Rússia, e que esta questão está encerrada. De acordo com a chancelaria, nem mesmo as sanções dos EUA e seus aliados interferem no posicionamento de Moscou sobre esse assunto.

"Gostem ou não, o futuro da Crimeia será sempre com a Rússia. Para nós, esta questão, como vocês sabem, está definitivamente encerrada. Nenhuma sanção, ameaça, chantagem imposta pelos EUA ou seus satélites, que se imaginaram como donos do mundo, mudará nossa posição", afirmou o MRE russo.

A União Europeia (UE) continua aniquilando euforicamente as relações do mercado financeiro com a Rússia, ressaltou a representante oficial do MRE russo, Maria Zakharova.

As ações da UE com relação à situação na Ucrânia são coordenadas por Washington. Os europeus não precisam de uma situação como essa, destacou.

Os países que fornecem armas a Kiev, procuram problemas para si mesmos, afirmou a diplomata.

A diplomata também afirmou que a Rússia não vai deixar impunes os crimes cometidos pelos batalhões nacionalistas na Ucrânia.

Quanto mais rápido Kiev entender a iminente transformação da Ucrânia para o status de neutralidade em prol da população, mais rápido a operação especial militar russa terminará.

