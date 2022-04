China alerta para "revolução colorida" na Ásia Central

Apoie o 247

247 - O ministro da Defesa chinês disse que Pequim se opõe à intervenção estrangeira no Cazaquistão, alertando para “revoluções coloridas” lançadas sob o pretexto de protestos, ao mesmo tempo em que promete apoiar os esforços do país para “salvaguardar a segurança nacional”.

Após uma reunião com o presidente cazaque Kassym-Jomart Tokayev em Nur-Sultan na segunda-feira, o ministro chinês da Defesa, Wei Fenghe, elogiou as “brilhantes perspectivas de futuro” oferecidas pelos laços bilaterais, também abordando a ameaça representada pela interferência estrangeira.

“A China se opõe firmemente às forças externas que instigam deliberadamente uma ‘revolução colorida’ no Cazaquistão e apoia o país na tomada de medidas eficazes para salvaguardar a segurança nacional e a estabilidade social”, disse Wei. “Devemos estar alertas para algumas grandes potências que interferem na Ásia Central e perturbam a segurança da Ásia Central.”

Embora o ministro não tenha dado mais detalhes, seus comentários são feitos cerca de três meses após a eclosão de protestos em massa no Cazaquistão, inicialmente desencadeados por um aumento nos preços dos combustíveis. Comícios pacíficos se tornaram violentos ao longo de vários dias em janeiro, com pelo menos 225 pessoas mortas durante confrontos com as forças de segurança e milhares de feridos e presos, ressalta reportagem do site RT.

A agitação levou a uma mobilização da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO), liderada pela Rússia, que enviou forças de paz ao país a pedido do presidente do Cazaquistão, Tokayev, e, finalmente, ajudou a conter a violência. Em resposta às queixas dos manifestantes, o governo demitiu vários altos funcionários e prometeu uma série de reformas políticas e econômicas, incluindo a restauração dos controles anteriores de preços dos combustíveis.

