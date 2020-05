China alerta que EUA estão provocando uma nova Guerra Fria

247 - "A China não tem intenção de mudar os EUA, nem substituir os EUA. Também não é desejável que os EUA mudem a China", disse o chanceler chinês Wang Yi neste domingo (24), durante sua entrevista anual à margem das reuniões a Assembleia Popular Nacional, o Parlamento chinês, em Pequim.

Wang também criticou os EUA por desacelerar suas negociações nucleares com a Coréia do Norte e advertiu os norte-americanos a não cruzarem a "linha vermelha" de Pequim com Taiwan, depois que o secretário de Estado estadunidense, Mike Pompeo rompeu com a tradição na semana passada e parabenizou o presidente da ilha, Tsai Ing-wen, por sua posse no segundo mandato.

A relação EUA-China piorou dramaticamente nos últimos meses, na medida em que os Estados Unidos se tornaram um dos países mais atingidos pela pandemia de coronavírus, que foi descoberta pela primeira vez na cidade chinesa de Wuhan.

As duas maiores economias do mundo entraram em conflito em uma série de questões, do comércio aos direitos humanos.

O ministro das Relações Exteriores da China advertiu que algumas forças políticas dos EUA estão tentando levar as relações bilaterais à beira da chamada "nova Guerra Fria. ", disse Wang. "Isso é perigoso e colocará em risco a paz global", disse o chanceler chinês, informa Bloomberg.



