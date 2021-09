China concretiza todas as metas de direitos humanos formuladas há cinco anos

No total, 168 metas e missões definidas no Programa de Direitos Humanos foram realizadas edit

Rádio Internacional da China - O Relatório de Avaliação do Programa Nacional de Ações de Direitos Humanos 2016-2020 foi publicado nesta quarta-feira (29) pelo governo chinês, assinalando que todas as 168 metas e missões definidas no Programa de Direitos Humanos já foram realizadas.

Em novembro de 2016, o governo chinês publicou o Programa Nacional de Ações de Direitos Humanos, sendo a terceira vez que a China elaborava um projeto nacional sobre o desenvolvimento dos direitos humanos. Entre 2016 e 2020, o governo chinês insistiu no conceito de desenvolvimento centrado no povo, aplicou rigorosamente o princípio de “respeitar e garantir os direitos humanos” definido na Constituição, e tomou medidas eficazes para promover a concretização das metas e missões do Programa.

O relatório aponta que o governo chinês prestou grande atenção aos problemas de maior interesse do povo para melhorar a vida das pessoas e buscar a justiça social. A erradicação da pobreza absoluta e a construção da sociedade modestamente confortável em todos os aspetos fazem o povo chinês se sentir mais beneficiado, feliz e seguro.

