China destaca papel da diplomacia e diz que cumpre suas responsabilidades em meio à pandemia

A República Popular da China assume plenamente suas responsabilidades internacionais em meio à pandemia. País destaca importância do pensamento do presidente Xi Jinping sobre o tema

247 - Neste ano especial de 2020 moldado pela pandemia da covid-19, a China tem cumprido suas responsabilidades como um grande país no mundo enquanto salvaguarda seus interesses e dignidade nacional. Tudo isso foi alcançado sob a orientação do Pensamento de Xi Jinping sobre a Diplomacia, reporta a agência Xinhua.

O pensamento consiste de 10 princípios incluindo a construção de uma comunidade global de futuro compartilhado para proteger a paz mundial e promover o desenvolvimento comum, a busca de desenvolvimento pacífico com base em respeito mútuo e cooperação de ganho mútuo, e a condução de reforma do sistema de governança global para promover uma maior igualdade e justiça.

Os princípios importantes também incluem a busca de diplomacia de grande país com características chinesas distintivas para realizar a grande revitalização da nação chinesa, a busca da Iniciativa do Cinturão e Rota sob os princípios de consulta extensiva e contribuição conjunta para beneficiar todos, e a defesa da soberania, segurança nacional e interesses de desenvolvimento da China na posição central e não negociável.

Durante o último ano, o presidente Xi Jinping se dedicou à liderança intensiva da diplomacia estatal.

Ele teve mais de 80 reuniões e conversas telefônicas com os líderes estrangeiros e chefes de organizações internacionais e participou de mais de 20 importantes eventos diplomáticos, incluindo a "diplomacia em nuvem" através de plataformas virtuais inovadoras.

Xi propôs o fortalecimento da solidariedade, o seguimento da orientação da ciência, a concessão de desempenho pleno ao papel de liderança da Organização Mundial da Saúde (OMS), e o lançamento de uma resposta internacional conjunta para combater a pandemia.

Desde o início do surto da covid-19 na China, o governo tem trabalhado estreitamente com a OMS e a comunidade internacional de forma aberta, transparente e responsável com base na ciência.

A China organizou sua maior campanha humanitária global desde 1949, fornecendo assistência antivírus a mais de 150 países e nove organizações internacionais e enviou 36 equipes médicas a 34 países com necessidades.

A China participou da Covax, uma iniciativa global patrocinada pela OMS para garantir o acesso global efetivo e justo às vacinas.

Xi prometeu em várias ocasiões que tornará as vacinas da covid-19 da China um "bem público global".

Como a segunda maior economia do mundo, a China tem aprofundado a reforma e abertura abrangentemente e tem buscado ativamente a cooperação de benefício mútuo para fornecer ímpeto e confiança para o mundo lidar com a maior recessão desde a Segunda Guerra Mundial.

Espera-se que a China seja a única grande economia a registrar um crescimento positivo neste ano.

Xi disse que a fim de promover a recuperação global, a comunidade internacional deve se aproximar e responder em conjunto a essa crise para passar pelo teste e manter a economia global aberta.

A China praticou o que ela pregou. Durante o ano que passou, continuou se abrindo ao mundo.

Nos primeiros oito meses deste ano, o comércio da China com os parceiros do Cinturão e Rota chegou a 5,86 trilhões de yuans (cerca de US$ 896 bilhões), e as empresas chinesas tiveram um crescimento anual de 30% no investimento direto não financeiro em países parceiros.

A 3ª Exposição Internacional de Importação da China atraiu mais de 3.600 empresas de mais de 150 países e regiões, compartilhando com o mundo os benefícios e oportunidades gerados pela recuperação e abertura econômica do país.

Como o mundo está preso em ventos de proa e retrocessos na governança global, Xi expôs as perspectivas da China sobre a governança global ao participar das principais reuniões multilaterais e levantou propostas para lidar com os desafios globais.

"A história nos ensina que o multilateralismo, a igualdade e a justiça podem manter a guerra e o conflito à distância, enquanto o unilateralismo e as políticas de poder inflarão a disputa e a confrontação", disse Xi.

Em várias reuniões virtuais, Xi pediu que os membros do G20 e os países do BRICS protejam o sistema internacional com a ONU no centro e a ordem internacional com base na lei internacional, chamando as Nações Unidas de "instituição-núcleo para lidar com os assuntos internacionais através de cooperação".

Xi também pediu a formação de consenso mais amplo e sinergia mais forte na construção de um mundo limpo e belo onde a humanidade e a natureza coexistem em harmonia.

Apoiando a cooperação internacional sobre a mudança climática, a China prometeu que se esforçará para chegar ao pico das emissões CO2 antes de 2030 e a neutralidade de carbono antes de 2060, demonstrando sua prontidão para contribuir à preservação ecológica global.

As ações para promover a visão proposta por Xi de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade têm sido bem implementadas, e as propostas da China para construir comunidades com um futuro compartilhado em várias áreas incluindo ciberespaço, oceano e saúde têm sido bem recebidas.

