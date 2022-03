China e Afeganistão anunciam plano de cooperação econômica e de segurança regional

Apoie o 247

Xinhua - Em visita a Cabul, o conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, se reuniu nesta quinta-feira, 24, com o mulá Abul Ghani Baradar, vice-primeiro-ministro interino do governo interino do Talibã afegão, com ambos os lados se comprometendo a conduzir uma cooperação ordenada e mutuamente benéfica entre os dois países.



Durante a reunião, Baradar disse que o Afeganistão é um país independente e está disposto a estabelecer relações amistosas com todos os países do mundo.



O governo interino do Talibã afegão é um governo responsável, disse Baradar, acrescentando que o Afeganistão atribui grande importância à preocupação da China com a segurança e tomará ações pragmáticas e firmes para garantir a segurança em todo o país, a fim de contribuir para a proteção da segurança regional.



O Afeganistão aprecia a amizade da China e aprecia a ajuda da China, especialmente ao oferecer apoio anti-pandemia e fornecer a assistência humanitária mais necessária durante os tempos mais difíceis do povo afegão, disse o vice-primeiro-ministro interino.

Ele espera que mais commodities afegãs possam ser exportadas para o mercado chinês no futuro e dá as boas-vindas às empresas chinesas para investir em seu país.



O Afeganistão está disposto a aproveitar sua vantagem geográfica única e participar plenamente da construção do Cinturão e Rota para se tornar uma ponte para a interconectividade regional, acrescentou.



De sua parte, Wang disse que a amizade entre a China e o Afeganistão tem uma longa história. A China não interfere nos assuntos internos do Afeganistão, nem busca interesses próprios ou uma esfera de influência no Afeganistão.



A China está pronta para levar adiante a amizade tradicional entre os dois lados e desenvolver relações normais e de vizinhança com o Afeganistão com base nos Cinco Princípios da Coexistência Pacífica, disse ele.



O lado chinês observou que o governo interino afegão está comprometido com a reconstrução pacífica e tomou uma série de medidas positivas para atender às preocupações da comunidade internacional, disse Wang.

O lado chinês espera que o lado afegão continue a estabelecer uma estrutura política inclusiva, implementar políticas prudentes, salvaguardar melhor os direitos e interesses de mulheres e crianças e demonstrar a tolerância e amizade dos muçulmanos, disse ele.



Wang disse que, com a premissa de respeitar a soberania do Afeganistão, a China está pronta para realizar uma cooperação mutuamente benéfica com o Afeganistão de maneira ordenada, com foco em melhorar a vida das pessoas e aumentar a capacidade do Afeganistão para o desenvolvimento independente, de modo a ajudar o Afeganistão a transformar sua vantagem em recursos em vantagem de desenvolvimento.



A China aprecia e saúda a participação ativa do Afeganistão na construção conjunta do Cinturão e Rota e está pronta para estender o Corredor Econômico China-Paquistão ao Afeganistão, replicar experiências mais bem-sucedidas e tornar o Afeganistão, com a força geográfica, o "Coração da Ásia", uma ponte para conectividade regional, disse Wang.



A China aprecia a declaração clara do Afeganistão e o compromisso solene de não permitir que forças externas usem o território afegão para se opor a seus países vizinhos ou prejudicar a segurança de outros países, e espera que o Afeganistão cumpra firme e resolutamente esse compromisso, acrescentou.

