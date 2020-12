China expulsa de seu mar meridional um navio de guerra dos EUA

247 - O porta-voz do Comando Sul do Exército de Libertação do Povo Chinês, Tian Junli, relatou na terça-feira (22) que o contratorpedeiro estadunidense USS John S. McCain recebeu um alerta de Pequim, após ter navegado nas proximidades das ilhas Spratly, no Mar da China Meridional.

As autoridades do país asiático denunciaram que o navio de guerra norte-americano deixou a área sob advertência dos militares chineses, informa a agência iraniana HispanTV.

