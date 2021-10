China pede ao Taleban que seja tolerante e respeite os direitos humanos no Afeganistão

Apoie o 247

247 - A China pediu ao Taleban que assuma uma posição aberta e tolerante para que o respeito pelos direitos humanos das mulheres e meninas prevaleça no caminho para a reconstrução do Afeganistão, informou o Ministério das Relações Exteriores nesta terça-feira (26), informa a Prensa Latina.

De acordo com um comunicado da chancelaria c hinesa, Wang Yi fez a proposta ao vice-primeiro-ministro do país vizinho, Mullah Baradar, durante suas conversas no Catar, nesta terça-feira (26).

Wang recomendou que o Taleban que promova a unidade entre todos os grupos e frações étnicas afegãs, adote uma política amigável com o resto da área e construa um Estado moderno que atenda às necessidades de sua população.

Lembrou que essa nação enfrenta agora desafios como a crise humanitária, o caos econômico, as ameaças terroristas e as dificuldades governamentais, mas ao mesmo tempo tem a oportunidade de se reconciliar e se tornar dona de seu próprio destino.

O Ministro das Relações Exteriores da China destacou que Pequim respeita a soberania, a independência e a integridade territorial do Afeganistão, apoia o direito do povo de escolher seu próprio caminho de desenvolvimento e está pronta para prestar assistência durante a reconstrução.

Wang Yi também instou os Estados Unidos e outras potências ocidentais a suspenderem as sanções e se envolverem com o Taleban de forma racional e pragmática para ajudar o país a progredir.

Da mesma forma, ele insistiu que o movimento honre sua promessa de romper os laços com qualquer organização terrorista, combater o Movimento Islâmico do Turquestão Oriental e resolver os problemas que impedem a manutenção da paz e da cooperação regional.

