China também expressou apoio às reivindicações argentinas sobre as Ilhas Malvinas

Do Página 12 – A República Popular da China, após a reunião dos presidentes Alberto Fernández e Xi Jinping em Pequim, reiterou seu apoio às reivindicações de soberania da Argentina sobre as Ilhas Malvinas e ratificou a necessidade de retomar as negociações "o mais rápido possível" para a solução pacífica de a disputa com o Reino Unido.

No comunicado conjunto, divulgado após a reunião, foi especificado que ambas as partes ratificaram seu compromisso de “continuar dando firme apoio recíproco aos seus respectivos interesses soberanos”. Dessa forma, o Partido Argentino reafirmou sua adesão ao princípio de uma só China, enquanto o Partido Chinês reiterou seu apoio às reivindicações de pleno exercício da soberania da Argentina na Questão das Ilhas Malvinas.

No encontro, os líderes também destacaram o trabalho realizado por ambas as partes para a criação de uma Subcomissão de Assuntos Oceânicos, Antárticos e de Conservação, no âmbito da Comissão Binacional Permanente entre os dois governos. “Esta iniciativa reflete a cooperação que ambos os países têm em relação aos mares, à conservação de seus recursos e aos espaços antárticos”, explicaram.