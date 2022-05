Chomsky elogia Trump por posicionamento sobre guerra entre Rússia e Ucrânia

Apoie o 247

247 - O linguista e intelectual norte-americanomNoam Chomsky, 93, afirmou que o ex-presidente dos EUA Donald Trump é a única figura política do Ocidente que defende atualmente uma saída diplomática para a guerra entre Rússia e Ucrânia, em vez de escalar o conflito.

Em vídeo publicado no canal EduKitchen do YouTube, na última quarta-feira (27), segundo a Folha de S. Paulo, Chomsky diz: "há, felizmente, um estadista nos EUA e na Europa, uma alta figura pública, que fez uma declaração muito sensível sobre como solucionar a crise, facilitando negociações em vez de miná-las. Seu nome é Donald J. Trump".

O intelectual afirmou que Chomsky foi o único estadista ocidental a sugerir uma solução parecida com a proposta de George H. W. Bush no início dos anos 1990, após o colapso da União Soviética. À época, diplomatas ocidentais prometeram aos russos que a Otan não iria se expandir a Leste além do novo país no centro da Europa. "Não eliminaria a Otan, mas cumpriria a promessa de que a Otan não expandiria para o Leste".

Para Chomsky, Trump "sugeriu algo parecido: avançar para negociações e diplomacia em vez de escalar a guerra. (...)Acho que é a pessoa mais perigosa talvez da história, mas vamos falar a verdade. Ele é a única pessoa que falou e é o jeito correto para sair [da crise]. Outros falaram também, mas não em posições tão importantes".

