Chomsky escreve a Lula e diz estar "encantado" com STF ter reconhecido que julgamento foi "uma fraude total"

247 - O linguista e filósofo norte-americano Noam Chomsky, um dos pensadores mais importantes da atualidade, escreveu mensagem ao ex-presidente Lula nesta terça-feira (16) afirmando que ele e a mulher, Valéria, estão “encantados” com o fato de o STF, nas palavras deles, ter reconhecido que o julgamento foi “uma fraude total”. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

“Finalmente, há uma esperança real de um fim à tortura que o Brasil tem sofrido nos últimos anos”, disse o casal.

Em setembro de 2018, Chomsky visitou Lula na prisão, em Curitiba. “É encorajador encontrá-lo e passar um tempo com ele, que por direito deveria ser o presidente do Brasil. Lula é uma das figuras mais significativas do século 21”, disse Chomsky após a visita.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.