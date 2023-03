Com presença de Xi Jinping, Partido Comunista da China promove diálogo com partidos políticos de todo o mundo

Apoie o 247

ICL

247 - O Partido Comunista da China (PCCh) promoveu, nesta quarta-feira (15), de forma virtual, um Diálogo de Alto Nível intitulado: “Caminho para a Modernização: Responsabilidade dos Partidos Políticos”.

O encontro teve a presença de mais de 600 convidados representando partidos políticos de todo o mundo. Pelo menos dez chefes de estado e de governo participaram e fizeram uso da palavra.

Xi Jinping fez uma intervenção na abertura, destacando que a modernização chinesa é pensada para se desenvolver em um mundo marcado pela cooperação entre os povos, pelo respeito à escolha soberana de cada país por seu modelo de desenvolvimento e democracia, pela subordinação igual de todos os países ao direito internacional e pelo compartilhamento dos frutos do desenvolvimento. Um mundo pacífico, para Xi Jinping, só é possível com o desenvolvimento compartilhado.

O líder máximo da China enfatizou que o desenvolvimento e a modernização da China colocam o povo em primeiro lugar, tratando-se de uma modernização que pressupõe cooperação e compartilhamento do desenvolvimento. Xi preconizou a necessidade de fomentar os valores comuns da humanidade e, dando um recado a forças hegemonistas, afirmou que ninguém deve impor seus valores a outros países. O presidente chinês e secretário-geral do Partido Comunista da China anunciou uma iniciativa global pelo diálogo de civilizações.

O discurso de Xi Jinping foi seguido de intervenções de Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul e Secretário-Geral do Congresso Nacional Africano (CNA); Nicolás Maduro, presidente da República Bolivariana da Venezuela e presidente do Partido Socialista Unificado da Venezuela (PSUV); Daniel Ortega, presidente da Nicarágua e dirigente máximo da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN); o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić; o presidente da Mongólia, Ukhnaagiin Khürelsükh; o primeiro-ministro da Papua-Nova Guiné, James Marape; o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir Mayardit; o primeiro-ministro de Granada, Keith Mitchell; o primeiro-ministro do Timor Leste, Taur Matan Ruak, e um dirigente do Partido Rússia Unida.

O Brasil foi representado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e o Partido Comunista Brasileiro (PCB).

O editor internacional do Brasil 247, jornalista e escritor José Reinaldo Carvalho, membro da direção nacional do PCdoB e secretário-geral do Cebrapaz também participou do magno evento convocado pelo Partido Comunista da China.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.