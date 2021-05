Comitê Nacional convoca mais uma mobilização geral para quarta-feira na Colômbia

A organização que reúne movimentos sindicais e sociais da Colômbia conclamou a população a mais uma mobilização contra as políticas do governo de extrema direita edit

247 - O Comitê Nacional de lutas na Colômbia confirmou neste domingo (16) que as mobilizações continuarão ocorrendo no país com o objetivo de acabar com a violência e reivindicar um modelo econômico e social mais justo.

“Convocamos uma grande mobilização pacífica para a próxima quarta-feira, 19 de maio, respeitando todas as normas sanitárias'', indica o comitê em um comunicado.

“Chamamos a continuar a constituição e o fortalecimento dos comitês de greve em todos os municípios, para realizar assembléias populares e uma grande caravana de solidariedade com os jovens e os setores sociais mobilizados em Cali".

O comitê declara também que participará da mesa de negociação com o governo, com o propósito de alcançar o atendimento de reivindicações, cessar a violência e fazer respeitar o direito de manifestação, informa a Telesul.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.