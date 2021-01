Como último ato, Trump deve perdoar Steve Bannon

Clemência presidencial deve beneficiar um dos grandes articuladores da extrema direita no mundo, com forte influência sobre o clã Bolsonaro edit

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve conceder clemência ao ex-assessor da Casa Branca Steve Bannon como parte de uma onda de indultos e comutações que ele emitirá durante suas horas finais no cargo, de acordo com uma fonte familiarizada com as discussões.

Bannon foi acusado no ano passado de burlar os apoiadores de Trump por causa de um esforço para levantar fundos privados para construir o muro do presidente na fronteira dos EUA com o México.

