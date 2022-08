Lauren Boebert, membro da Câmara dos Representantes norte-americana do Partido Republicano, se manifestou contra o fornecimento de armas à Ucrânia em sua conta no Twitter edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Anteriormente, o canal de televisão CBS publicou uma pesquisa jornalística sobre os primeiros resultados do apoio ocidental ao regime de Kiev. Os autores da pesquisa chegaram à conclusão que bilhões de dólares de ajuda militar que os EUA enviam para a Ucrânia não chegam aos destinatários.

"Todos os fatos agora são evidentes: uma grande parte da ajuda é fraude", escreveu Boebert.

A congressista Marjorie Taylor Greene expressou uma opinião semelhante, sublinhando no Twitter que os EUA nunca se preocuparam com o destino da Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em meio à operação especial para libertar o Donbass, os países ocidentais seguem inundando a Ucrânia com armas. Assim, em julho Washington anunciou um novo pacote de ajuda à Ucrânia, no valor de 820 milhões de dólares (R$ 4,3 bilhões), que inclui munições adicionais para o M142 HIMARS, dois sistemas de defesa antiaérea noruegueses NASAMS, até 150 mil projéteis de artilharia de 150 milímetros, bem como quatro radares de luta contrabateria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moscou, por sua vez, tem repetidamente declarado que o fornecimento de armas apenas faz com que o conflito se prolongue, enquanto os meios de transporte carregando armas se tornam um alvo legítimo para a Força Aeroespacial da Rússia. Segundo salientou o porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, as ações do Ocidente não favorecem o sucesso das negociações russo-ucranianas, tendo apenas um efeito negativo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.