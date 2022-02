'Conversa de surdo e mudo', diz chanceler da Rússia após encontro com diplomacia britânica

Sergei Lavrov declarou estar desapontado com as conversas que teve com a chanceler do Reino Unido, Liz Truss edit

Reuters - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, acusou nesta quinta-feira (10) a diplomata de mesmo cargo do Reino Unido, Liz Truss, de arrogância e de se recusar a ouvir os pedidos russos.

A conversa aconteceu em um encontro tenso que destacou o abismo entre eles sobre a crise na Ucrânia.

"Estou honestamente desapontado que o que temos é uma conversa entre um mudo e um surdo... Nossas explicações mais detalhadas caíram em terreno despreparado", disse Lavrov em entrevista coletiva concedida ao lado da britânica.

O chanceler russo ainda disse que as conversas entre os dois países estão mais congeladas que os solos russos no período de inverno.

"Eles dizem que a Rússia está esperando até que o solo congele como uma pedra para que seus tanques possam cruzar facilmente o território ucraniano. Acho que o terreno estava assim hoje com nossos colegas britânicos.", declarou Lavrov.

Em resposta às declarações do diplomata russo, Liz Truss questionou diretamente a afirmação de que a Rússia não está ameaçando ninguém com o acúmulo de tropas e armamentos perto das fronteiras com a Ucrânia.

"Não vejo outra razão para ter 100.000 soldados estacionados na fronteira além de ameaçar a Ucrânia. E se a Rússia leva a diplomacia a sério, eles precisam remover essas tropas e desistir das ameaças", disse ela.

A Rússia apresentou ao Ocidente uma série de exigências para garantir a segurança, reclamando que se sente ameaçada pelas repetidas ondas de ampliação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e pela aliança seguir com a ideia de aderir sua vizinha Ucrânia, uma ex-República soviética, na organização.

"Ninguém está minando a segurança da Rússia --isso simplesmente não é verdade", disse Truss, acrescentando que era "perfeitamente apropriado" que a Ucrânia se defendesse e buscasse alianças.