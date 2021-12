'Convite de Putin a Bolsonaro é o melhor exemplo de realpolitik', diz Pepe Escobar

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornalista Pepe Escobar, especialista em geopolítica, explicou à TV 247 por que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, convidou Jair Bolsonaro para visitar o país.

Segundo Pepe Escobar, faz parte da diplomacia russa dialogar com todos os atores políticos de forma indistinta. “Isso é o que se chama de ‘realpolitik’. É assim que um grande estadista joga, ele conversa com todo mundo. [A Rússia é] a única diplomacia do planeta, e isso a gente pode dizer com certeza, que conversa com todos os atores, sejam quais forem, seja qual for o nível de demência. A única grande potência respeitada em todo o Grande Oriente Médio é a Rússia, porque eles são respeitados pela capacidade de escutar, pela capacidade diplomática”.

A “realpolitik” se resume à política baseada em ações práticas, deixando em segundo plano questões ideológicas ou morais.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE