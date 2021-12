Putin convida Bolsonaro para visitar a Rússia

Presidente russo disse que quer estreitar a cooperação com o Brasil em diversas áreas edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Falando numa cerimônia de apresentação das credenciais dos embaixadores em Moscou, Putin disse que a Rússia continuará a fortalecer gradualmente a cooperação bilateral com o Brasil nas áreas comercial, energética e científica, entre outras. A reportagem é do portal G1.

O presidente russo, Vladimir Putin convidou o seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, para visitar a Rússia, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (1º) pela agência estatal Tass.

"Ficaremos felizes em ver o presidente do Brasil na Rússia", acrescentou o chefe de Estado.

PUBLICIDADE

“O Brasil é um dos parceiros estratégicos mais importantes da Rússia. Trabalhamos juntos no fórum dos Brics e no G20. Considerando que, em 2022-2023, seu país obterá o status de membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, cooperaremos até mais intensamente nas questões urgentes da agenda global na plataforma da ONU ", disse o presidente russo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE