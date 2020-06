Coreia do Norte explode escritório de relações com a Coreia do Sul

Agência Sputnik - O complexo industrial de Kaesong é uma zona econômica especial na Coreia do Norte perto da fronteira entre as duas Coreias, administrado por Pyongyang e Seul.

Aparentemente, a Coreia do Norte teria demolido um escritório de comunicação intercoreana, segundo informa a agência de notícias Yonhap citando fonte militar da Coreia do Sul.

As fontes militares afirmaram que uma explosão foi ouvida na região e que foi avistada fumaça. No momento, todos estão empenhados em determinar o que teria acontecido no local.

Por sua vez, o Ministério sul-coreano para a Unificação confirmou que a Coreia do Norte demoliu o escritório de comunicação intercoreana em Kaesong.

A irmã do líder norte-coreano, Kim Yo-jong, alertou no sábado (13) que a Coreia do Sul testemunharia uma "cena trágica do inútil escritório de comunicação intercoreana completamente colapsado".

A tensão entre os dois países aumentou depois que Pyongyang ameaçou cortar a comunicação com Seul, alegando que os desertores disseminam panfletos anti-Pyongyang através da fronteira por meio de balões.

