Coronavírus pode adiar Olimpíada de Tóquio para fim de 2020

247 - A ministra japonesa das Olimpíadas, Seiko Hashimoto, admitiu a hipótese de adiar o início dos Jogos Olímpicos de 2020 de 24 de julho para o fim do ano devido ao coronavírus, que já contaminou 274 pessoas e matou seis no país. O adiamento foi cogitado pela ex-patinadora e ministra Seiko Hashimoto, que afirmou que a interpretação do acordo do Japão com o Comitê Olímpico Internacional (COI) permitiria essa mudança.

“O COI tem o direito de cancelar os jogos somente se eles não ocorrerem dentro de 2020. Isso pode ser interpretado como a possibilidade dos Jogos serem adiados, contanto que sejam realizados durante esse ano”, disse Hashimoto, em resposta durante audiência no parlamento japonês, nesta terça-feira, segundo O Globo .

Os Jogos Olímpicos estão marcados para acontecer de 24 de julho a 9 de agosto, e o COI insiste na realização do evento na data inicialmente prevista. “O COI está totalmente determinado a fazer com que os Jogos ocorram com sucesso a partir de 24 de julho e até 9 de agosto”, declarou o presidente do COI, Thomas Bach.