Decisão da Alemanha de interromper o projeto do Nord Stream 2 afetará irrevogavelmente as relações com a Rússia, diz ministério

MOSCOW, March 2. /TASS/. A decisão de Berlim de interromper a certificação do projeto Nord Stream 2 causará danos irreversíveis às relações russo-alemãs, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, em um comentário.



"Gostaríamos de declarar que a decisão de Berlim de interromper o projeto resultará em danos irreversíveis às relações russo-alemãs, que estão longe de ser transparentes nos últimos anos sem culpa nossa. A responsabilidade pelas consequências dessas ações ilegítimas, que chamam em questão a reputação da Alemanha como um parceiro econômico estrangeiro confiável, depende inteiramente do lado alemão", diz o documento.



"Acreditamos que a decisão das autoridades alemãs de encerrar o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2 é inaceitável e prejudicial do ponto de vista das normas do direito comercial internacional", disse Zakharova.



"Acreditamos que este é um precedente clássico de usar o projeto comercial como arma política contra nós, que o Ocidente em geral e Berlim oficial, em particular, gostam tanto de culpar Moscou", acrescentou.



"A instrução acima mencionada ao regulador alemão foi dada pelo Ministério Federal de Assuntos Econômicos e Ação Climática, em que recentemente falou sobre o projeto como uma iniciativa puramente comercial de investidores privados. Além disso, o próprio chanceler alemão Olaf Scholz, que diretamente iniciou as ações acima mencionadas, havia assegurado anteriormente que o processo de certificação do Nord Stream 2 tem natureza exclusivamente regulatória e não pode de forma alguma estar relacionado à situação política", observou Zakharova.



"Agora é óbvio que as autoridades alemãs foram inconsistentes e "caíram na tentação de usar o projeto como alavanca de pressão sobre a Rússia, mostrando assim sua incapacidade de separar política e economia", enfatiza a diplomata em seu comentário.

"A proibição política direta da certificação do Nord Stream 2, introduzida em 22 de fevereiro, é o ponto alto lógico da já mencionada doutrina da prioridade da política sobre a economia no contexto de sua implementação", disse Zakharova.

Aumento do preço do gás na UE como consequência

"Neste contexto, nossa posição em relação à cooperação energética com a Alemanha e com a Europa como um todo permanece inalterada", destacou Zakharova. Ela lembrou que a Rússia sempre enfatizou a natureza puramente econômica e comercial do Nord Stream 2 e sua conformidade com os regulamentos da UE.



"O comissionamento oportuno deste gasoduto seria do interesse da Rússia e da Europa. Além do benefício mútuo, a nova rota foi projetada para contribuir para a diversificação do fornecimento de gás e se tornar um componente estabilizador para o mercado de gás na Europa. Aparentemente, isso não acontecerá em um futuro próximo, pois o projeto se tornou refém da articulação artificial com outras tramas políticas. Como já vimos, a consequência inevitável do abandono do Nord Stream 2 será um rápido aumento dos preços do gás em mercado europeu", concluiu.

Situação em torno do Nord Stream 2

Em 22 de fevereiro, o chanceler alemão Olaf Scholz anunciou que o governo alemão estava suspendendo a certificação do projeto Nord Stream 2 depois que a Rússia reconheceu a soberania das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk. No dia seguinte, o presidente dos EUA, Joe Biden, ordenou que seu governo imponha sanções ao Nord Stream 2 AG e sua liderança em resposta às ações da Rússia na Ucrânia.



A construção do Nord Stream 2 foi totalmente concluída em 10 de setembro de 2021. Inicialmente, estava planejado para ser concluído antes do final de 2019, mas devido às sanções de Washington, a construção foi adiada. O gasoduto consiste em duas cadeias com capacidade total de 55 bilhões de metros cúbicos por ano, que vão da costa da Rússia através do Mar Báltico até a Alemanha.

