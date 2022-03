"Democrata" Zelensky suspende partidos da oposição, de esquerda e pró-Rússia na Ucrânia

Apoie o 247

247 - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou, neste domingo, 20, a suspensão durante a lei marcial de partidos da oposição ao governo, de esquerda e que apoiem a Rússia. Partidos neonazistas continuarão atuando normalmente.

"As atividades de políticos que visam a discórdia e colaboração não serão bem-sucedidas, elas vão enfrentar uma resposta dura. É por isso que o Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia decidiu, considerando a larga escala da guerra desencadeada pela Federação Russa e conexões entre ela e algumas estruturas políticas, suspender as atividades de uma série de partidos políticos durante a lei marcial", disse Zelensky conforme o jornal inglês The Telegraph.

Em inglês, eis os partidos afetados: Opposition Platform - For Life, Party of Shariy, Nashi, Opposition Bloc, Left Opposition, Union of Left Forces, Derzhava, Progressive Socialist Party of Ukraine, Socialist Party of Ukraine, the Socialists e Volodomyr Saldo's Bloc.

O “democrata” Zelensky acaba de decretar a suspensão de cinco partidos acusando-os de ter ligações com a Rússia, incluindo o segundo partido mais votado apesar de este ter condenado a operação militar. Mas todos os partidos fascistas e neonazistas continuam atuando abertamente — José Reinaldo (@ZereinaldoJos) March 20, 2022

