Deputado anti-LGBTQIA+ se defende de vídeo na cama com outro homem

Madison Cawthorn afirma que as imagens retratavam uma "brincadeira" com um amigo

Metrópoles - Conhecido pelos posicionamentos contra a comunidade LGBTQIA+, o deputado conservador dos Estados Unidos, Madison Cawthorn, de 26 anos, teve vídeo vazado no qual aparece nu na cama com outro homem .

Nas redes sociais, Cawthorn se defendeu, afirmando que as imagens retratavam uma “brincadeira” com um amigo. De acordo com o jornal O Globo, as cenas foram publicadas pelo American Muckrakers PAC, administrador do site FireMadison.com.

