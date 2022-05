Deputado homofóbico dos EUA tem vídeo vazado no qual aparece nu na cama com outro homem

Apoie o 247

247 - Conhecido pelas pautas conservadoras e anti-LGBTQIA+, o congressista americano Madison Cawthorn, de 26 anos, teve um vídeo vazado no qual aparece nu em uma cama e faz uma simulação de sexo com uma pessoa não identificada. As informações são do jornal O Globo.

O vídeo foi publicado pelo American Muckrakers PAC, que administra um site chamado FireMadison.com. As imagens logo repercutiram entre políticos dos Estados Unidos.

O republicano está concorrendo à reeleição. As eleições primárias vão acontecer em 17 de maio e, na ocasião, Cawthorn vai enfrentar adversários do seu próprio partido.

Cawthorn usou as redes sociais para se defender após a divulgação do vídeo. Ele afirmou que está sendo chantageado mas que não vai se dar por vencido.

"Um novo golpe contra mim acabou de cair. Anos atrás, neste vídeo, eu estava sendo grosseiro com um amigo, tentando ser engraçado. Estávamos agindo tolos e brincando. É isso", justificou.

