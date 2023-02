Dilma deve acompanhar Lula em viagem a Pequim

A ida de Dilma a Pequim deve sacramentá-la como presidente do Banco dos BRICS edit

247 - A CNN Brasil informou nesta sexta-feira (24) que a ex-presidente Dilma Rousseff deve acompanhar o presidente Lula em sua viagem à China, programada para o final de março.

A ida de Dilma a Pequim deve sacramentá-la como presidente do Banco dos BRICS, braço financeiro do bloco que abrange Brasil, Rùssia, Índia, China e África do Sul.

A indicação de Dilma para o cargo tem sido tema recorrente nas conversas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com seus homólogos dos países-membros na reunião do G20, na Índia.

Marcos Troyjo é o atual presidente do banco. Segundo a CNN, os BRICS se mostraram incomodados com a atuação tímida do brasileiro.

