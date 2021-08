Duas grandes explosões ocorrem na entrada do aeroporto de Cabul, há mortos e feridos

Duas explosões ocorreram no portão oriental fora do Aeroporto Internacional Hamid Karzai em Cabul. Também são relatados tiroteios edit

Sputnik - Duas explosões ocorreram no portão oriental fora do Aeroporto Internacional Hamid Karzai em Cabul. Também são relatados tiroteios, há informações sobre feridos e vítimas mortais.

John Kirby, o porta-voz do Pentágono, confirmou no Twitter que ocorreu uma explosão, dizendo que "era incerto o número de vítimas neste momento".

"​Podemos confirmar uma explosão fora do aeroporto de Cabul. Não se sabe neste momento o número de vítimas. Assim que pudermos, vamos fornecer detalhes adicionais", disse Kirby.

A explosão foi atribuída a um homem-bomba e a mídia local diz que o tiroteio envolveu militantes e forças da coalizão liderada pelos EUA encarregadas de vigiar o aeroporto em meio à evacuação.

Segundo o portal Politico, que cita fontes e representantes do governo dos EUA, a explosão foi causada por um homem-bomba do Daesh (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países).

Jornalista da Fox News informou, citando funcionários anônimos dos EUA, que pelo menos três soldados americanos foram feridos no ataque.

Meios de comunicação locais indicaram que a referida explosão ocorreu perto do Hotel Baron, em frente ao aeroporto, que alegadamente tem sido usado em grande parte por militares britânicos.

O embaixador da França no Afeganistão adverte sobre a possibilidade de mais uma explosão, enquanto o Ministério da Defesa da Turquia afirma que já houve duas explosões no local.

Sky News afirma citando fontes que a segunda explosão perto do aeroporto de Cabul foi causada pela explosão de um carro.

A segunda explosão teria ocorrido perto de um hotel onde se reuniram cidadãos norte-americanos para serem evacuados do país.

De acordo com fontes do movimento Talibã (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países), a explosão já causou ao menos 13 mortos incluindo crianças, muitos guardas talibãs ficaram feridos.

Segundo disse uma fonte em um hospital à Sputnik, a explosão resultou em 12 mortos e mais de 48 feridos.

No entanto, apesar da situação caótica vivida na capital afegã, aeronaves continuam a decolar do aeroporto de Cabul após as explosões na cidade.