O presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, disse que a comissão informará sobre todas as circunstâncias da criação de laboratórios biológicos no território da Ucrânia edit

Apoie o 247

ICL

TeleSur - A Duma russa adotou na quarta-feira uma resolução para iniciar uma investigação parlamentar sobre as circunstâncias relacionadas à criação de laboratórios biológicos por especialistas norte-americanos no território da Ucrânia, informou a própria entidade em comunicado.

O presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, disse que a comissão informará sobre todas as circunstâncias da criação de laboratórios biológicos no território da Ucrânia e explicou que o Conselho da Federação (Senado, câmara alta) "está pronto" para apoiar a iniciativa.

Por parte da Duma estatal, foi aprovada a composição da comissão, que será chefiada pela vice-presidente da câmara, Irina Yarovaya, do partido no poder, Rússia Unida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A decisão parlamentar ocorre depois que a intervenção realizada pelas Forças Armadas russas na Ucrânia revelou o que Moscou chamou de limpeza de emergência pelo governo ucraniano de vestígios de um programa biológico militar que estava sendo implementado na Ucrânia financiado pelo Departamento de Defesa dos EUA.

De acordo com relatórios do Ministério da Defesa russo, patógenos particularmente perigosos, como peste, antraz, tularemia, cólera e outras doenças mortais perigosas e contagiosas estão se desenvolvendo nesses laboratórios.

O fato de o Departamento de Defesa dos EUA estar realizando um programa biológico militar na Ucrânia foi confirmado pela vice-secretária de Estado dos EUA, Victoria Nuland, há algumas semanas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesse sentido, os parlamentares russos em sua resolução apontam que a violação da Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção e Armazenamento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) e Toxínicas e sobre sua Destruição, ratificada pelos EUA e Ucrânia, deve ser considerado uma ameaça à segurança internacional.

A Rússia imediatamente tomou medidas para considerar esses fatos em uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU).

Ainda nesta quinta-feira, o Ministério da Defesa da Federação Russa revelou um esquema para a movimentação de biomateriais do território da Ucrânia para o exterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No total, foram realizados mais de 16.000 bioensaios, assegurou o tenente-general Igor Kirillov, chefe da defesa radiológica, química e biológica russa; que disse que o valor do financiamento de 2018 a 2020 foi de cerca de US$ 32 milhões.