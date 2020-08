Em áudio, irmã de Trump diz que ele ‘não tem princípios’

“Ele não tem princípios. Nenhum. Nenhum", diz Maryanne Trump Barry em áudio gravado secretamente e divulgado pelo The Wahsington Post edit

247 - Em aúdio gravado secretamente por Mary L. Trump, sobrinha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a irmã do mandatário norte-americano diz que ele não tem princípios, informa o jornal The Wahsington Post.

Quando as falas foram gravadas, a irmã de Trump, Maryanne Trump Barry, era juíza federal e ouvia o irmão falar na Fox News: “talvez eu tenha que colocá-la na fronteira”. A declaração foi feita na época em que muitos refugiados tentavam entrar nos EUA e as crianças eram separadas de seus pais.

“Tudo o que ele quer fazer é apelar para sua base”, disse Barry. “Ele não tem princípios. Nenhum. Nenhum. E sua base, quero dizer meu Deus, se você é uma pessoa religiosa, você quer ajudar as pessoas, não fazer isso. Estou falando muito livremente, mas você sabe. A mudança de histórias. A falta de preparação. A mentira. Puta merda".

A irmã de Trump diz ainda que ele "não leu minhas opiniões sobre a imigração" em processos judiciais.

