Em Madri, Lula assina três acordos com o primeiro-ministro da Espanha

247 - Nesta quarta-feira (26), o presidente Lula (PT) e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, firmaram três acordos entre Brasil e Espanha. Os acordos consistem em dois memorandos e uma carta de intenções, informa Igor Gadelha, do Metrópoles.

O primeiro memorando foi assinado pelos ministérios da Educação do Brasil e da Espanha, visando a cooperação no ensino superior. O segundo memorando se refere a um acordo entre os ministérios do Trabalho dos dois países. Além disso, os dois líderes também assinaram uma carta de intenções relacionada à ciência, tecnologia e inovação.

Até o momento, não foram divulgados detalhes específicos sobre os acordos pelo Itamaraty. Lula e a comitiva brasileira foram recebidos por Sánchez no Palácio Moncloa, residência oficial do primeiro-ministro e sede do governo espanhol em Madri.

Foram firmados entre os dois países:

Memorando de entendimento entre o Ministério de Universidades do Reino da Espanha e o Ministério da Educação da República Federativa do Brasil sobre cooperação no ensino superior universitário.

Memorando de entendimento sobre cooperação entre o Ministério do Trabalho e Economia Social do Reino de Espanha e o Ministério do Trabalho e Emprego da República Federativa do Brasil.

Carta de intenções na área de ciência, tecnologia e inovação entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil, o Ministério de Ciência e Inovação do Reino da Espanha, a financiadora de estudos e projetos, o Centro para o Desenvolvimento Tecnológico Industrial do Reino da Espanha.

