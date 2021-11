Em provocação à China, Biden convida Taiwan para "Cúpula da Democracia"

Apoie o 247

Sputnik - O governo Biden convidou Taiwan para participar da chamada Cúpula pela Democracia em dezembro, de acordo com uma lista de participantes publicada nesta terça-feira ontem (23). Tal passo provavelmente pode irritar a China, que vê a ilha como seu território.

A lista de convidados divulgada pelo Departamento de Estado inclui 110 participantes. Segundo os organizadores, o evento visa ajudar a parar o retrocesso e a erosão dos direitos e liberdades em todo o mundo. Entretanto, a China e a Rússia não estão na lista.

A cúpula vai ocorrer em formato virtual de 9 a 10 de dezembro, antes da reunião presencial em sua segunda edição, no próximo ano.

Taiwan recebeu o convite em um momento em que a China tem aumentado a pressão sobre os países para que eles reduzam ou cortem as relações com a ilha, que Pequim não considera um país soberano.

A lista mostra que o evento reunirá tanto democracias maduras, como França e Suécia, como países como as Filipinas, Índia e Polônia, onde ativistas afirmam que a democracia está ameaçada. A representação do Oriente Médio será modesta, com Israel e Iraque como únicos dois Estados convidados.

