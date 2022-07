Embaixada da China rebate secretário de Defesa dos EUA, que, em Brasília, atacou Pequim

Lloyd Austin veio a Brasília para prejudicar as relações China-América Latina, afirma a Embaixada da China no Brasil edit

247 - A Embaixada da China no Brasil rechaçou os comentários do secretário de Defesa dos Estados Unidos Lloyd Austin, que, durante a reunião de ministros da Defesa das Américas, na terça-feira, 26, acusou Pequim de "minar a ordem internacional estável, aberta e baseada em regras".

Lloyd Austin busca prejudicar as relações China-América Latina e sua declaração reflete a mentalidade de Guerra Fria e o preconceito ideológico característico de Washington, afirma a Embaixada chinesa.

“Trata-se de uma declaração que desconsidera os fatos e está repleta da mentalidade da Guerra Fria e de preconceitos ideológicos. O gesto revela, mais uma vez, as intenções sinistras de certas forças nos EUA que visam cercear o desenvolvimento da China, prejudicar as relações China-América Latina e manter sua hegemonia no mundo. Manifestamos veemente objeção a essa atitude”, diz um trecho da nota.

De acordo com a China, a chamada ‘ordem baseada em regras’ defendida pelos políticos americanos nada mais é que retórica destinada a “promover o confronto de blocos e os jogos geopolíticos, sustentar o poder e a hegemonia dos EUA e criar grupos excludentes com vieses ideológicos”. Essa retórica, diz a nota, “é impopular e certamente não terá sucesso”.

“Exortamos o lado americano a levar em conta a opinião pública da China, da América Latina e da comunidade internacional, abandonar o pensamento de soma zero da Guerra Fria e retornar ao caminho certo de defesa da equidade e da justiça internacionais. A América Latina, com sua pujança e dinamismo, compartilha os mesmos interesses com a China na busca da parceria de benefício mútuo e do progresso comum, assim como aspirações semelhantes em uma nova conjuntura internacional e respostas a desafios globais”.

