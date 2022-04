Empresas chinesas iniciam pagamentos em yuan por petróleo e carvão russos

Apoie o 247

RT, via Telegram - Os primeiros carregamentos de carvão comprados em yuan devem chegar à China neste mês, seguidos pelo petróleo russo em maio, enquanto os dois países mantêm seu comércio de energia.



Estes serão os primeiros carregamentos de commodities pagos em yuan desde que os EUA e a Europa penalizaram a Rússia e cortaram vários de seus bancos do sistema financeiro internacional.



Moscou também está oferecendo pagamentos em rúpias e rublos aos compradores de petróleo indianos, enquanto a Arábia Saudita está em negociações com Pequim para precificar parte de seu petróleo em yuan, enquanto os dois países tentam reduzir o domínio do dólar no comércio global.

