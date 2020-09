Enquanto EUA preparam ato contra Venezuela no Brasil, ONU vincula Maduro a crimes contra a humanidade

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e alguns ministros de seu governo foram vinculados a "crimes contra a Humanidade" por uma missão da ONU nesta quarta-feira, 16.

A medida ocorre um dia após o anúncio de que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, fará uma viagem à fronteira entre Brasil e Venezuela, onde realizará um ato hostil contra o país.

"A missão encontrou motivos razoáveis para acreditar que as autoridades e as forças de segurança venezuelanas planejaram e executaram, desde 2014, graves violações dos direitos humanos", declarou a presidente do grupo, Marta Valiñas, em comunicado.

"Longe de serem atos isolados, estes crimes foram coordenados e cometidos de acordo com as políticas do Estado, com o conhecimento ou o apoio direto dos comandantes e de altos funcionários do governo. As mortes parecem ser parte de uma política para eliminar membros indesejados da sociedade com a desculpa de combater o crime", diz o relatório.

O momento em que ocorrem as medidas parece indicar uma ação coordenada dos Estados Unidos contra a Venezuela. Setores da esquerda brasileira, como o youtuber Jones Manoel, têm denunciando esta ação conjunta e o apoio da mídia corporativa brasileira.

“Apesar das diferenças bolsonarismo e Globo se alinham rapidinho quando é ordem do patrão gringo”, publicou o youtuber em seu twitter.

