Espanha aumenta restrições a voos procedentes de Brasil e África do Sul

247, com Agência EFE - A Espanha proibiu a entrada de passageiros de voos procedentes de Brasil e África do Sul, com exceção de cidadãos espanhóis ou residentes no país e em Andorra.

A decisão aprovada nesta terça-feira (2) pelo governo da Espanha se deve às variantes do novo coronavírus detectadas nos dois países.

A nova cepa do coronavírus descoberta na África do Sul se revelou ser mais contagiosa, segundo o epidemiologista Salim Abdool Karim.

Três infecções pela nova variante do coronavírus identificada em Manaus foram confirmadas em São Paulo.

O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking global de casos de coronavírus (9,2 milhões), atrás de Índia (10,7 milhões) e Estados Unidos (27,0 milhões). Até esta quarta-feira (3), o governo brasileiro contabilizou 226 mil mortes provocadas pela pandemia.

A África do Sul está na 15ª colocação (1,4 milhão). O país também registrou 44 mil óbitos por conta da Covid-19.

