Estados Unidos preferem a vitória de Lula, aponta o ex-embaixador Thomas Shannon

Ele afirma que parceria entre Brasil e EUA será mais sólida com Lula do que com Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 – O ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon, que é um dos nomes mais influentes na relação bilateral, indicou claramente que seu país prefere a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições deste domingo. “O presidente Lula é bem conhecido pelo governo dos EUA, tanto por republicanos quanto por democratas. Os EUA tiveram uma relação muito produtiva durante sua Presidência”, afirmou Shannon, em entrevista à jornalista Marsílea Gombata . “Haverá divergências e momentos em que ambos os países têm interesses que não coincidem. Mas, de modo geral, compartilhamos um compromisso com a democracia, com os direitos humanos. E isso cria bases para uma conversa mais ampla sobre nossa parceria estratégica.”

Ele também indicou que a relação entre os governos de Joe Biden e Jair Bolsonaro é morna e continuará assim, em caso de reeleição. “O relacionamento seria semelhante ao que é agora, com a intenção dos EUA de buscar uma relação produtiva com o Brasil e encontrar uma maneira de trazê-lo de volta para o mundo, mas também esperando para ver como o presidente Bolsonaro reagiria”, afirmou. “Há questões como mudanças climáticas, biodiversidade, proteção das florestas tropicais que não vão desaparecer.”

Ele também afirmou que os resultados das urnas devem ser respeitados. "Os EUA estão muito confortáveis com o processo eleitoral brasileiro, acreditam realmente que é uma forma excelente e exemplar de gerir uma eleição. Então temos muita confiança. O governo dos EUA tem grande confiança de que os resultados que serão apresentados ao povo brasileiro após a votação serão os corretos. Os EUA respeitam a soberania do Brasil e, principalmente, a soberania do povo brasileiro. E, por último, que tem grande respeito pelo sistema eleitoral brasileiro", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.