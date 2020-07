Estátua de manifestante negra é removida em 24 horas pela prefeitura de Bristol

Estátua de Jen Reid, manifestante negra do movimento Black Lives Matter, substituía a imagem do traficante de escravos Edward Colston. A prefeitura da cidade do sudoeste da Inglaterra disse que o tema precisa ser discutido com a sociedade local edit

247 - A estátua de Jen Reid, manifestante negra do movimento Black Lives Matter, que substituía a imagem do traficante de escravos Edward Colston, foi removida do pedestal em menos de 24 horas na manhã desta quinta-feira (16) pela prefeitura de Bristol. A informação é do jornal britânico Telegraph.

A escultura de Jen Reid foi levada para um museu local. A prefeitura da cidade do sudoeste da Inglaterra disse que o tema é delicado e precisa ser antes discutido com a sociedade local. A decisão de retirar a estatuada manifestante, instalada no dia anterior, aconteceu rapidamente.

