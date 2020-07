Estátua de escravista Colston é substituída por escultura de manifestante negra do Black Lives Matter

A odiada estátua do traficante de escravos Edward Colston foi substituída em Bristol na manhã desta quarta-feira (15) por uma escultura de Jen Reid, uma manifestante negra do movimento Black Lives Matter edit

247 - A escultura de Jen Reid, manifestante negra do movimento Black Lives Matter, substitui a partir desta quarta-feira (15) a odiada estátua do traficante de escravos britânico Edward Colston. Ela vai ficar instalada no pedestal depois que a estátua de Colston foi demolida por manifestantes.

A figura de Jen Reid, que foi fotografada em pé no pedestal com o punho levantado após o comerciante do século XVII ter sido derrubado por manifestantes do Black Lives Matter no mês passado, foi erguida ao amanhecer por uma equipe dirigida pelo artista Marc Quinn, informa The Guardian.

Chegando em dois caminhões antes das 5 da manhã, uma equipe de 10 pessoas levou 10 minutos para instalar a figura de Reid, que disse que trabalhava secretamente com Quinn na ideia há semanas. Foi uma surpresa completa para as autoridades, que ainda não anunciaram seus planos para o local.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.