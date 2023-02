EUA abatem balão chinês no oceano Atlântico (vídeo)

Apoie o 247

Sputnik - .Os Estados Unidos derrubaram neste sábado (4) o balão chinês que sobrevoava o espaço aéreo do país.

A operação foi conduzida pela Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês), poucas horas após parte do espaço aéreo americano ser fechado.

O balão foi abatido logo que chegou em um território do oceano Atlântico, em águas territoriais americanas, considerado seguro para a queda dos destroços. A operação foi transmitida ao vivo, pela mídia dos EUA. Washington espera que o balão seja capturado e estudado.

Antes de derrubar o balão, a FAA suspendeu a operação de três aeroportos e fechou o espaço aéreo em várias regiões dos estados da Carolina do Norte e do Sul, informou a ABC. A decisão de conduzir a operação foi tomada com base em "iniciativas no campo da segurança nacional".

Na quinta-feira (2), um balão chinês foi identificado sobrevoando o espaço aéreo dos EUA. Washington suspeita de espionagem por parte da China. Na sexta-feira (3), Pequim confirmou se tratar de um balão chinês, mas destacou que o equipamento faz parte de seu aparato para pesquisas climáticas e acabou parando em território norte-americano por forças maiores.

Neste sábado, o presidente americano, Joe Biden, se pronunciou sobre o caso pela primeira vez, afirmando que seu país iria "cuidar disso". A Casa Branca adiou a viagem que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, faria à China nesta semana, sob a justificativa de que considera o incidente grave para a soberania dos EUA.

Na sexta-feira (3) o secretário de estado dos Estados Unidos, Antony Blinken , adiou sua viagem para a China em razão do suposto 'balão espião'.

Um vídeo divulgado pelo perfil News Were mostra o momento em que os jatos de caça dos EUA abatem o balão.

U.S. FIGHTER JETS SHOOT DOWN CHINESE SPY BALLOON



pic.twitter.com/7XPBaov1kX — NewsWire (@NewsWire_US) February 4, 2023

