EUA bombardeiam Afeganistão e recebem advertência do Talibã

Sputnik - O movimento Talibã alerta os EUA contra a interferência nos assuntos internos do Afeganistão, informou Muhammad Naeem Wardak, porta-voz do Talibã, ao canal Al Jazeera no domingo (8). No sábado (7), foi informado que aviões B-52 Stratofortress norte-americanos bombardearam o Talibã na cidade de Shebergan.

Segundo dados das autoridades afegãs, 200 talibãs foram mortos e mais de 100 veículos, armas e munições foram destruídos.

"Alertamos contra a interferência dos EUA no Afeganistão", declarou.

O porta-voz destacou que "não há nenhum acordo de cessar-fogo no Afeganistão". O governo afegão é o responsável pelo que se passa no país e foi ele que "começou a guerra em várias províncias".

As ações dos talibãs são uma "reação ao ataque" por parte das forças governamentais, segundo o porta-voz do movimento.

O Talibã capturou nos últimos dias três capitais de províncias: a cidade de Kunduz, no nordeste do Afeganistão, a cidade de Zaranj, na província de Nimroz, e Sheberghan, capital da província de Jawzjan.