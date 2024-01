EUA e Reino Unido atacam o Iêmen, agravando a guerra no Oriente Médio (vídeos)

Apoie o 247

247 - Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram uma operação militar contra as posições do movimento rebelde Ansar Allah, também conhecido como Houthis, no Iêmen, informou a emissora Al Arabiya nesta sexta-feira (11), citando fontes.

As fontes disseram à emissora que um ataque aéreo foi realizado nos arredores do Porto de Hudaydah, acrescentando que cinco ataques aéreos atingiram posições Houthis a leste da cidade de Al Hudaydah.

Em novembro do ano passado, os Houthis prometeram que continuariam a impedir a passagem no Mar Vermelho e no Mar Arábico de navios ligados a empresas israelenses ou com destino a Israel até que o massacre do povo palestino cometido pelo regime de Israel termine.

Em dezembro, os EUA lançaram o que chamam de 'Operação Guardião da Prosperidade', uma operação internacional com o objetivo de proteger navios comerciais no Mar Vermelho dos ataques do movimento Houthi. O Reino Unido, Bahrein, Canadá, França, Itália, Países Baixos, Noruega, Seicheles, Espanha e Itália participam da operação.

Na quinta-feira, o Comando Central dos EUA disse em um comunicado que os Houthis atacaram navios comerciais no Mar Vermelho 27 vezes desde 19 de novembro, quando os rebeldes iemenitas anunciaram seus planos de impedir a passagem no Mar Vermelho e no Mar Arábico de navios ligados a empresas israelenses ou com destino a Israel.



(Com informações da Sputnik).

