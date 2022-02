EUA impõem sanções a repúblicas separatistas reconhecidas por Putin

As regiões separatistas no leste da Ucrânia, Lugansk e Donetsk, de maioria étnica russa foram reconhecidas como repúblicas independentes pelo presidente russo edit

247 - Os Estados Unidos impuseram sanções contra as regiões separatistas no leste da Ucrânia, Lugansk e Donetsk, de maioria étnica russa, que vêm sendo atacadas por tropas ligadas a Kiev e que, nesta segunda-feira, 21, foram reconhecidas como repúblicas independentes pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo a Casa Branca, a resposta será imediata.

O presidente dos EUA, Joe Biden, deve assinar uma Ordem Executiva proibindo "novos investimentos, comércio e financiamento" por cidadãos norte-americanos para ou nas regiões das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, informou o Uol. Segundo a reportagem, Biden também irá denunciar a “violação dos compromissos internacionais da Rússia”.

"Para ser claro: essas medidas são separadas e seriam adicionais às medidas econômicas rápidas e severas que estamos preparando em coordenação com os Aliados e parceiros caso a Rússia invada ainda mais a Ucrânia", diz a nota emitida pela secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki.

A política de sanções era esperada, visto que é a política tradicional dos presidentes norte-americanos para prejudicar os países não-alinhados com seus interesses, como China, Coreia do Norte, Cuba, Irã, Venezuela, etc.

Recentemente, após a chegada do Talibã ao poder no Afeganistão, os EUA impuseram sanções ao país e congelaram bens nos bancos internacionais, fazendo com que o país hoje viva uma catástrofe social, com cerca de 9 milhões de pessoas atingidas pela fome.

