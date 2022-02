Putin assina decreto histórico que reconhece repúblicas de Donetsk e Lugansk na Ucrânia

Presidente russo também assinou com os líderes das duas regiões do Leste da Ucrânia os tratados de amizade, cooperação e ajuda mútua edit

MOSCOU, 21 de fevereiro. /TASS/. O presidente russo, Vladimir Putin, assinou decretos sobre o reconhecimento das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk durante cerimônia no Kremlin.

Antes, falando em um discurso transmitido pela TV, ele explicou: “Acredito que é necessário tomar essa decisão há muito atrasada. Reconheço imediatamente a independência e a soberania da República Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk”.

O líder russo pediu à Assembleia Federal que apoiasse esta decisão e depois ratificasse os tratados de amizade e ajuda mútua com ambas as repúblicas. Ao anunciar esta decisão, o presidente expressou confiança no apoio dos cidadãos russos e de todas as forças patrióticas do país.

Mais tarde, Putin se encontrou com os líderes da DPR e da LPR, Denis Pushilin e Leonid Pasechnik, e assinou com eles os tratados de amizade, cooperação e ajuda mútua entre a Rússia e ambas as repúblicas (vídeo abaixo).

A cerimônia foi realizada no St. Catherine Hall do Kremlin, que sediou a reunião do Conselho de Segurança da Rússia. Nesta reunião, os membros do Conselho de Segurança pediram o reconhecimento da independência do DPR e do LPR.

Também no St. Catherine Hall, antes de assinar os tratados de amizade, Putin assinou os decretos de reconhecimento da DPR e da LPR e parabenizou os dois líderes.

⚡️⚡️Putin signs historic decree on recognizing two Donbass republics in the presence of their heads pic.twitter.com/FKaphoS3zZ February 21, 2022